Satul Mogoșeni, comuna Nimigea nu mai are iluminat public O spune un sătean, fiind vorba de Emil Hidoș, care confirmă acest lucru pe pagina sa de socializare. El cere primarului Mircea Runcan să îl lămurească cu privire la unele aspecte: ” Ați montat pe stada Principala din Mogoșeni becuri cu Led , consum mic economicos, o ideie minunată. Au funcționat doar trei zile.

Am sunat la Electrica Cluj apoi Beclean , de unde am fost îndrumați spe alții”. Hidoș mai arată că primăria Nimigea a încheiat un contract de mentenanță cu o altă firmă, așa că cei de la Electrica nu mai au nicio obligație să vină la intervenții: ” Domnule primar, cu cine... citeste mai mult

