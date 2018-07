Taxe si impozite. Cum e la altii? Americanii platesc in fiecare an taxe in valoare de 4.800 de miliarde $, echivalentul a 31% din PIB-ul tarii. E o suma careia i se adauga alte cateva zeci de miliarde $ – costul celor cca 2 miliarde de ore pierdute cu...

Manager, 15 Martie 2018