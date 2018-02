Cercetările solide dedicate ţinutul sătmărean, în ansamblul mai larg al bazinului carpatic, s-au îmbogăţit în anul 2014 cu o nouă lucrare de substanţă. Volumul ’’Economic Nationalizing in the Ethnic Borderlands of Hungary and Romania. Inclusion, Exclusion and Annihilation in Szatmar/Satu Mare 1867-1944’’, rezultat publicistic al studiilor doctorale urmate la Universitatea din Stockholm de către istoricul suedez Anders Blomqvist, reprezintă un studiu amplu şi consistent dedicat trecutului regiunii sătmărene din a doua jumătate a secolului XIX... citeste mai mult