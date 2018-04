Satu Mare: Un autobuz plin cu pasageri a luat foc in mers Un autobuz plin cu pasageri a luat foc in mers, marti dimineata, in Satu Mare. Mai multe despre pasageri, autobuz, satu mare, a luat foc Foto: presasm.ro Social citeste mai mult

azi, 15:56 in Social, Vizualizari: 46 , Sursa: 9am in