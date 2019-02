Echipa de robotică BRobo-Team de la Colegiul Tehnologi ”IC Brătianu” Satu Mare se pregătește pentru cea de a treia ediție a First Tech Challenge Romania, Competiția Regională de la Cluj 1-3 martie 2019. BRD First Tech Challenge Romania este cea mai mare competiţie de robotică din România, susţinută de asociaţia Naţie prin Educaţie. În anul 2018-2019 are loc a treia ediție a competiției.

Provocarea celor de la Naţie prin educaţie este aceea de a construi un robot și de a-l face funcțional, apt să îndeplinească anumite sarcini. În fiecare an al competiției, tema se schimbă. În acest an, tema Rover Ruckus, propune construcția unui robot, apt pentru a se deplasa pe Lună, care să poată sta... citeste mai mult