Ciobania este o meserie bine platita in strainatate. Mai multi satmareni si-au incercat norocul, putini au reusit. Iata ca un satmarean s-a dovedit multumit de castigul realizat in Italia. Domeniile in care accepta sa munceasca romanii plecati in...

Informatia zilei SM, 31 Iulie 2011