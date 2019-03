În perioada 21-22 martie 2019, Ministerul Sănătăţii şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România au organizat Întâlnirea Comună a medicilor şefi, asistenţilor şefi şi dentiştilor şefi din Statele Membre ale Uniunii Europene. Evenimentul s-a desfăşurat la Palatul Parlamentului, sub egida Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene.

Denumit în limba engleză „Joint meeting of the EU Chief Medical, Dental and Nursing Officers (CMOs, CNOs and CDOs)”, evenimentul s-a desfăşurat în prezenţa câtorva specialişti în sănătate din ţară şi din statele Uniunii Europene, dar şi din SUA. În cadrul evenimentului au fost... citeste mai mult