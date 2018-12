Interpretul sătmărean Aldo Blaga a ajuns în semifinalele Eurovision. El are nevoie acum de ajutorul nostru pentru a-i face cunoscută piesa. Astfel, fiecare distribuire pe facebook contează! Piesa „Your Jorney” este postată de trei zile şi are peste 1.000 de vizualizări.

Aldo Blaga a declarat pentru PortalSM că se va vota pe 20 şi 27 ianuarie la semifinale şi pe 17 februarie la finală. ”Am nevoie de AJUTORUL vostru! Știu că sunteți cu ultimele pregătiri de Crăciun, dar am nevoie ca toți cei care mă susțin să distribuie piesa mea calificată în semifinalele Eurovision. Dacă credeți în mine și în faptul că aș putea reprezenta România cu... citeste mai mult