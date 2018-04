Ionuţ Lupescu a avut întruniri cu membrii afiliaţi de pe tot teritorul ţării şi acum a tras concluziile. "Kaiserul" candidează pentru postul de preşedinte al FRF, alături de Răzvan Burleanu, actualul şef, Marcel Puşcaş şi Ilie Drăgan.

"Astăzi am vizitat ultima reşedinţă de judeţ în turneul naţional pentru preşedinţia FRF. Vreau să vă spun că sunt deosebit de încântat, din mai multe puncte de vedere: în cadrul întâlnirilor din aceste aproape două luni am revăzut prieteni dragi, cu care am lucrat, dar am întâlnit şi oameni noi, iar discuţiile pe care le-am avut cu ei, modul în care am relaţionat, îmi confirmă că am luat decizia corectă, aceea de a mă întoarce în... citeste mai mult