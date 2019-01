Foto: (c) Akin Celiktas/Dogan News Agency via REUTERS

Şase persoane au murit şi 13 au fost salvate luni, după naufragiul unui cargou sub pavilion panamez în Marea Neagră, în largul coastelor Turciei, relatează dpa, citând agenţia naţională turcă de ştiri Anadolu.

Potrivit agenţiei de ştiri DHA, salvatorii au folosit două nave, patru elicoptere şi un avion.

Cargoul sub pavilion panamez s-a scufundat din motive încă necunoscute în jurul orei locale 08.00 (05.00 GMT), la circa 130 km în largul oraşului Samsun, din nordul Turciei.

Potrivit Anadolu, nouă dintre membrii

