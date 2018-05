SASE MEDALII PENTRU BOXUL BRAILEAN/ VIITOR EXISTA, BANII LIPSESC

CSM Braila a particiapat in luna aprilie la Campionatul National de box pentru cadeti la Brezoi in judetul Valcea, cu 8 sportivi.

Cadetii brailean s-au intors de la turneu cu 6 medalii, un aur prin Falcaru Marian, trei de argint prin Milea Darius, Aelenei Daniel, Dan George si doua de bronz prin Avram Valentin, Dan Matei.

Un turneu unde calitatea boxerilor e in crestere, demonstrand ca inca mai exista pepiniera la Braila.

Campionul Falcaru Marian a fost selectionat pentru Europenele de la sfarsitul lunii... citeste mai mult