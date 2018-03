Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineaţa, atenţionare cod galben de ceaţă pentru şase judeţe din ţară. Din cauza acestui fenomen, vizibilitatea este scăzută.

Astfel, sunt sub atenţionare cod galbem de ceaţă judeţele Vaslui, Bacău, Vrancea, Galaţi, Constanţa, Tulcea.

Potrivit ANM, ceaţa va determina reducerea vizibilităţii local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.

Atenţionarea este valabilă până la ora 8.

Totodată, ANM a emis atenţionare cod galben de vânt pentru judeţele Caraş-Severin şi Timiş, unde viteza va atinge la rafală 55-65 de kilometri pe oră. Atenţionarea este valabilă până la ora 9, fiind... citeste mai mult