Eugen Neagoe, antrenorul lui Sepsi, a anunţat că nu se va putea baza pe şase jucători importanţi la meciul cu CFR Cluj, ultimul din sezonul regulat al Ligii 1. Sepsi e deja calificată în play-off, iar Neagoe are infirmeria plină, dar şi jucători suspendaţi înainte de duelul cu liderul şi campioana en-titre.

Moura şi Vaşvari sunt suspendaţi, iar Fulop, Nouvier, Tandia şi Simonovski sunt "rupţi" şi nu vor putea fi folosiţi contra CFR-ului.

"Întâlnim a doua oară campioana României, după meciul din Cupa României. Din păcate am pierdut cu 1-0, nu am reuşit mai mult....