Am simţit că ne întoarcem în timpurile în care aşteptam cu mândrie, nu cu frică, să înceapă un meci al României. Am simţit că avem siguranţă, avem valoare şi am simţit bucuria pură, bucuria adevărată. Am simţit că e seara în care contăm din nou în fotbal şi nu mai suntem trecuţi la capitolul “şi altele”. Şi toate aceste sentimente nu au venit întâmplător, ci au venit logic, “la pachet” cu o generaţie valoroasă şi nu “umflată”, din prea mult entuziasm sau de ochii lumii, cum s-a întâmplat cu altele. În spatele acestei calificări, a steagurilor purtate triumfător de băieţii lui... citeste mai mult