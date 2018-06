ISU Constanţa participă astăzi, 5 iunie, la un exercițiu comun de antrenament pentru cautare şi salvare de vieți omenești pe mare şi răspuns la poluare marină-SARPOL 2018.

Conform scenariului exercițiului, în urma coliziunii între două nave, o mare cantitate de produs petrolier este deversata in mare. Se intervine atât pe mare cât și la țărm, respectiv in zona in care se estimează că va ajunge pata de produs petrolier.

În aceste condiții o parte importanta a exercițiului prevede activități ale forțelor si mijloacelor de intervenție în zona plajei Modern din Constanța.

În urma declanșării exercițiului