De-a lungul istoriei, naţionala noastră a ratat penalty-uri (nu intră în discuţie loviturile de departajare) în 12 partide. De partea cealaltă, până la meciul cu Serbia, adversarele noastre rataseră asemenea lovituri în doar opt partide. Astfel că Tadić a mai echilibrat puţin balanţa, raportul fiind acum de 9 la 12.

Interesant că din cele 9 meciuri în care am beneficiat de „clemenţa" adversarelor de la punctul cu var, o singură dată am pierdut, într-un amical din 1925, cu Turcia la Bucureşti (scor 1-2). Am mai pierdut o dată, tot într-un amical, la 01.09.1935, în Suedia (scor 1-7), numai că acela a fost singurul meci din istoria noastră în care...