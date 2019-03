Sărbători legale 2019. Românii ar urma să aibă o nouă zi pe lista sărbătorilor naționale legale, potrivit unui proiect de lege votat în Camera Deputaților.

Ziua națională a gastronomiei și a vinului românești ar putea fi declarată zi națională legală. Legea ce prevede acest lucru a fost votată de Camera Deputaților și mai are nevoie pentru a intra în vigoare doar de promulgarea prin decret prezidențial și de publicarea în Monitorul Oficial.

Ziua națională a gastronomiei și a vinului românești ar urma să fie sărbătorită în fiecare an, în prima duminică a lunii octombrie, pentru a celebra bogăția de gusturi și tradiții din țara noastră și pentru a aduce un plus... citeste mai mult

