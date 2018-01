Ne-am petrecut sărbătorile de sfîrşit de an în comuna Strîmtura, pe Valea Izei. Am văzut pe uliţe sute de colindători mici şi mari, semn bun pentru păstrarea tradiţiei. Timp de cîteva ore, am fost la schitul „Cuvioasa Parascheva”, unde am asistat la Sfînta Liturghie. Schitul se află la 10 km de centrul comunei. Ne-au impresionat construcţiile monahale înălţate mai aproape de cer, în locul Valea Greblei. Ne-a întîmpinat preacucernicul părinte protosinghel Nifon Neamaciuc, stareţul schitului, care ne-a spus: „Schitul Cuvioasa Parascheva de la Strîmtura a fost înfiinţat în anul 2000, cu binecuvîntarea ÎP Sale Arhiepiscopul Justinian, pe terenul donat de... citeste mai mult