„Maturitatea festivalului, selecţia extraordinară cu care ne-am obişnuit deja spectatorii şi renumele de care se bucură toţi artiştii invitaţi au generat o energie fantastică, concretizată prin vânzări rapide de bilete la majoritatea spectacolelor-eveniment. Ediţia 25 e cu adevărat una de sărbătoare: sărbătorim pasiunea cu care, an de an, organizăm acest festival împreună cu o echipă dedicată trup şi suflet unei comunităţi alături de care am crescut şi învăţat enorm”, transmite Constantin Chiriac, preşedintele FITS.

Printre evenimentele ediţiei aniversare - spectacole de teatru şi muzică - organizatorii anunţă spectacolul

