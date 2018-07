Sfântul Ilie este prăznuit de crestini în fiecare an pe 20 iulie, acesta fiind considerat, in traditia populară, divinitate a fulgerului si dusman al fortelor malefice. In credinţa populară, SFÂNTUL ILIE este sărbătorit ca patronul verii caniculare si a framantarilor meteorologice, dat fiind ca el ăacoreste atmosfera desfăcând ploile. In această zi, românii superstitiosi respectă o serie de datini strămosesti.

