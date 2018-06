Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi a organizat duminica, 10 iunie 2018, in comuna Stefan Voda, evenimentul cultural „Sarbatoarea salcamului – In Memoriam – Dumitru Savu” – nascut in data de 27.oct.1952 – decedat pe 7 iulie 1998. Reluata dupa zece ani de pauza, manifestarea dedicata cunoscutului dansator si coregraf Dumitru Savu, a fost primita cu interes si caldura de autoritatile locale, dar mai ales de locuitorii prezenti la actiunea CJCC Calarasi, oamenii amintindu-si cu placere de consateanul lor.

