Sute de sătmăreni au mărșăluit astăzi, 1 septembrie pe străzile municipiului, marcand astfel “Sarbătoarea Recoltei”. În acest an, evenimentul a ajuns la cea de-a XXII-a editie.

Participanții la marș, au pornit din fața Casei Svab, și conduși de fanfară, au defilat pe B-dul Vasile Lucaciu – strada I. C. Bratianu si s-au oprit in Parcul Libertății, pe platoul din fata statuii lui Vasile Lucaciu.

Apoi, a urmat un spectacol în Parcul Central, susținut de formațiile de dans și de fanfară, imbracate in straie populare svabesti. „Sărbătoarea...