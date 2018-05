La 40 de zile după Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, credincioşii cinstesc Înălţarea la cer a Domnului. Praznicul împărătesc marchează momentul în care Hristos S-a înălţat la cer de pe Muntele Măslinilor, în văzul Apostolilor şi a doi îngeri. În Sfânta Scriptură se menţionează că Mântuitorul Şi-a ridicat mâinile, binecuvântându-i pe ucenici, iar pe când îi binecuvânta S-a înălţat la cer, în timp ce un nor L-a făcut nevăzut pentru ochii lor. Sărbătoarea cunoscută în popor sub numele de Ispas e prăznuită în fiecare an, în joia din săptămâna a VI-a, după Paşti. Prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din anii 1999 şi 2001, sărbătoarea Înălţării... citeste mai mult

