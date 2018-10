Astăzi, lumea ortodoxă e în mare sărbătoare! Pe 14 octombrie, an de an, o celebrăm pe Cuvioasa Parascheva. Faptul că provine din neamul românesc este un motiv în plus de bucurie şi mândrie. Se spune că Sfânta Parascheva ne ocroteşte ţara. Iar...

Brasovul tau, 14 Octombrie 2016