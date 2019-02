Intampinarea Domnului este o sarbatoare importanta in Calendarul ortodox. Ea este praznuita la 40 de zile de la Nastere Domnului (Craciun), la 2 febarurie in fiecare an.

Intampinarea Domnului. Semnificatii Semnificatia pentru Intampinarea Domnului este implinirea Legii ce prevedea ca orice intai nascut de parte barbateasca sa fie dus la Templu unde sa fie afierosit lui Dumnezeu, in a 40-a zi de la nastere. In acest moment se facea si curatnirea mamei. Astfel, Mantuitorul a fost dus si el la Templu de catre Fecioara... citeste mai mult

