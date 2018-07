Sarbatoare in piata Champ de Mars din Paris

Ieri, dupa-amiaza, intreaga natiune franceza a fost in delir dupa ce nationala de fotbal a Frantei a reusit sa castige pentru a doua oara titlul de campioana mondiala, dupa cel adjudecat in 1998 chiar la ei acasa.

Piata Champ de Mars a fost luata cu asalt de mii de suporteri care au sarbatorit reusita istorica a Frantei. Duminica, a avut loc marea finala intre Franta-Croatia incheiata cu scorul de 4-2.

“Cocosii galici” au avut un inceput ezitant, dar din punct de vedere fizic au fost mai proaspeti decat croatii.

Croatii s-au aflat la prima mare finala de campionat mondial, ei au mai ocupat un loc pe podium in 1998... citeste mai mult

