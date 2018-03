După ce anul trecut a atins borna de 8.000 de exemplare, Lamborghini are acum un nou motiv de sărbătoare cu privire la modelul Huracan. Constructorul din Sant'Agata Bolognese a anunțat că a produs exemplarul Huracan cu numărul 10.000, în cei patru ani de la debutul modelului.

Exemplarul cu numărul 10.000 este un Huracan Performante vopsit în culoarea Verde Mantis și are un motor V10 de 5.2 litri, 640 de cai putere și un cuplu de 600 Nm.

Întrucât producția va mai continua pentru câțiva ani, Huracan are șanse mari să devină cel mai bine vândut model Lamborghini. În prezent, “coroana” este deținută de Gallardo, cu 14.022 de exemplare care au părăsit linia de producție din Sant'Agata... citeste mai mult

