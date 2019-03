Rompetrol Rafinare celebrează astăzi, în fața pavilionului administrativ, Nauryz, sărbătoarea primăverii în tradiția kazahă. La eveniment participă sute de oaspeți de seamă, care se vor bucura de ritmurile dombrelor kazahe, vor asista la dansurile specifice și vor degusta preparate care ne vor cuceri, fără îndoială.



Nauryz reprezintă revenirea la viață, un An Nou în rândul oamenilor din Kazahstan. Tradițiile lor, pe care le prețuiesc, le vor împărtăși cu noi, așa cum se întâmplă an de an încă din 2007.



În cadrul aceluiași eveniment, săptămâna aceasta angajații Rompetrol Rafinare au...