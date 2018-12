A devenit o tradiţie la fiecare sfârşit de an, în preajma Sărbătorilor Crăciunului, ca CS Juniorul Satu Mare să organizeze o întâlnire cu toţi care participă, într-un fel sau altul, la activitatea clublui.

Întâlnirea din acest an a avut loc joi la sala de sport a Şcolii “Bălcescu Petofi”.

De faţă au fost cei peste 80 de copii care fac parte din familia Juniorul, antrenori, tehnicieni, părinţi, bunici etc.

Festivitatea, una emoţionată, a fost punctată de câteva luări de cuvânt, în care s-a prezentat activitatea clubului pe parcursul anului 2018. Am reţinut din cuvântul lui Nelu Donca, antrenor coordonator al grupelor de copii,... citeste mai mult