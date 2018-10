Ca in fiecare an, sarbatoarea comunei Ciocarlia, incepe, conform traditiei, in data de 14 octombrie, cu ocazia Hramului Bisericii, in ziua de Sfanta Parascheva. Cu mic, cu mare, locuitorii s-au adunat pentru a marca, asa cum se cuvine, editia din...

Ziarul Impact, 16 Octombrie 2018