Adrian Porumboiu îl contrazice şi pe Mihai Stoica, după ce stelistul a anunţat că are semnale că Dinamo va primi la TAS punctele din meciurile cu Vaslui "MM spune că Dinamo are şanse la TAS pentru că are interes să susţină asta. Dinamo visează...

Gazeta Sporturilor, 14 Mai 2012