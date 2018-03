Jucătoarea de tenis Maria Şarapova a pus capăt colaborării cu olandezul Sven Groeneveld, antrenorul rusoaicei încă din 2014, anunţul fiind făcut la două zile după eliminarea din primul tur al turneului de la Indian Wells. „După patru ani de muncă în comun, marcaţi de succese şi înfrângeri, aş dori să-i mulţumesc lui Sven pentru incredibila sa loialitate, etica muncii de care a dat dovadă şi, mai important, pentru prietenia sa. Chiar dacă am decis de comun acord să punem capăt colaborării noastre, am avut o şansă incredibilă să am alături un... citeste mai mult