După ce a trecut de Mihaela Buzărnescu în prima rundă, Maria Şarapova a scos-o şi pe Irina Begu, câştigând cu 7-5, 6-1 partida din al doilea tur de la Madrid.

În setul secund, Şarapovei i-a ieşit o serie de 19 puncte câştigate la rând, fiind şi ea surprinsă de această performanţă. Cu cele 19 puncte consecutive, Masha a dus scorul de la 0-1, 15-30, la 5-1, 40-0. Abia când Şarapova a avut trei mingi de meci i-au mai reuşit şi Irinei două puncte, însă rusoaica a închs apoi meciul.

„Nu se întâmpă foarte des. Mie cel puţin nu mi se întâmplă“, a spus Şarapova la conferinţă.

