Maria Şarapova (31 de ani, locul 29 WTA) a părăsit turneul de la Shenzhen, în sferturi, fiind nevoită să abandoneze în al doilea set al confruntării cu Aryna Sabalenka (21 de ani, locul 13 WTA). Tenismena rusă a acuzat dureri la piciorul drept şi la umărul drept, iar pe final n-a mai putut continua.

Şarapova a abandonat la scorul de 6-1, 4-2 pentru Sabalenka. Şarapova a părut afectată încă din primul set, iar durerile s-au amplificat cu trecerea timpului. Fiind la două game-uri de eliminare, rusoaica a pus stop şi s-a retras.

