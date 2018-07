Sarafanul care iti incarca telefonul mobil

Un grup de ingineri de la Universitatea din Cincinnati, Statele Unite, lucreaza la o noua inovatie: o tesatura din carbon capabila sa incarce diferite aparate electronice, relateaza Science Daily.



Elementul de baza il constituie nanotulpine de carbon, cultivate pe placute de cuart siliconat in conditii de vacuum in cadrul unui proces denumit depunere chimca de vapori.

Astfel, nanotulpinele formeaza patrate mici de fibre, ce pot fi transformate in tesatura textila prin intindere pe o bobina industriala. Ea seamana cu firul de matase similar celui de paianjen si poate fi tesut in diferite panze.

Potrivit oamenilor de stiinta, nanotulpinele difera de alte materiale prin