Potrivit acesteia, cei 10% cei mai săraci români care muncesc câştigă sub 974 de euro pe an. Mai concret, mai mult de 1,5 milioane de persoane care muncesc în România câştigă sub 3 euro pe zi.

Ponderea în totalul naţional al veniturilor ce revin zecimii din populaţie cu cele mai mici venituri este o măsură a inegalităţii distribuţiei veniturilor (cu cât este mai mică, cu atât inegalitatea este mai mare). Celor mai săraci 10% dintre români le revin doar 2% din totalul veniturilor. Este cea mai mică proporţie înregistrată în... citeste mai mult