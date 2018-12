Echipa TampaBay Lightning a obţinut a şaptea victorie consecutivă în Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL), impunându-se pe propriul patinoar, cu scorul de 6-3, în faţa formaţiei New York Rangers.

Cu 24 de succese în 32 de meciuri disputate de la startul sezonului, Lightning domină clasamentul Conferinţei de Est a NHL. Tampa Bay va disputa următoarea partidă tot pe teren propriu, joi seara, în compania echipei Toronto Maple Leafs. Rezultate: San Jose Sharks - New Jersey Devils 5-2, Detroit Red Wings - Los Angeles Kings 3-1, Tampa Bay Lightning - New... citeste mai mult

