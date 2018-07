Cel de-al doilea cantonament organizat de Federatia Romanã de Rugby (FRR) in aceastã varã pentru categoria de varstã U20 inainte de U20 World Rugby Trophy (28 august9 septembrie) se desfãsoarã la Complexul Sportiv Navasart Snagov, judetul Ilfov, intre 15- 20 iulie. În total, au fost convocati 34 de jucãtori inclusi in lotul lãrgit, care activeazã in tarã si strãinãtate. Dintre acestia, sapte sunt barlãdeni, fie legitimati la Clubul Sportiv Scolar Barlad si/sau Rugby Club Barlad, fie la alte cluburi din Super Ligã sau Divizia Nationalã de Seniori. Este vorba despre Robert Murariu (linia a III-a, recent transferat la SCM Gloria Buzãu), Rãzvan... citeste mai mult