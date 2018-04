dr Raluca Neagu • De la inceputul anului, in Iasi au fost zece tentative de prelevare de organe si doar una s-a finalizat cu succes In spitalele iesene, sute de bolnavi asteapta in fiecare zi vestea ca a fost gasit un donator. Listele de asteptare...

Buna ziua Iasi, 11 Octombrie 2012