Săptămâna viitoare, pe 16 mai, la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, are loc cea de-a patra ediție DevTalks, cel mai important eveniment dedicat comunității de developeri și pasionaților de tehnologie din România. Agenda evenimentului anunță peste 60 de speakeri locali și internaționali, workshop-uri gratuite, peste 15 companii IT de top și startup-uri tech prezente în zona expozițională, dar și momente de divertisment precum demonstrații și lupte cu roboți.

În fiecare an, DevTalks Cluj-Napoca reunește profesioniștii IT și pasionații de... citeste mai mult

azi, 15:31 in IT&C, Vizualizari: 49 , Sursa: Agora in