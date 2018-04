MARTI, in a doua zi din Saptamana Sfintelor Patimi, facem pomenirea celor zece fecioare despre care Mantuitorul Hristos a vorbit ucenicilor si multimilor.

,,Imparatia lui Dumnezeu se va asemana cu zece fecioare, care luand candelele lor, au iesit in intampinarea mirelui.

Cinci insa dintre ele erau fara minte, iar cinci intelepte.

Caci cele fara minte, luand candelele, n-au luat cu sine untdelemn. Iar cele intelepte au luat untdelemn in vase, odata cu candelele lor.

Dar mirele intarziind, au atipit toate si au adormit.

Iar la miezul noptii s-a facut strigare: Iata,... citeste mai mult

