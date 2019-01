Este ceva foarte firesc pentru o societate în care, promovarea nonvalorilor a dat atâta curaj românașilor încât oricare dintre ei consideră aburcarea pe o funcție înaltă ca pe un drept natural și legitim.



”Dacă prostul de X a ajuns pe postul de director de instituție, secretar de stat, parlamentar, ministru sau te miri pe ce alt post de demnitate publică, eu de ce nu aș putea?” Acesta este ”to be or not to be”-ul multor nepregătiți, neșcoliți, grobieni, troglodiți, tupeiști și lista ar mai putea continua vreo două-trei pagini!



