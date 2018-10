Antrenorul FCSB-ului, Nicolae Dică, cu un ochi plânge, iar cu celălalt plânge după victoria echipei sale în etapa cu numărul 13 a Ligii I Betano în faţa celor de la Voluntari. Roş-albaştrii s-au impus cu 2-1, dar lotul lui Dică s-a slăbit din nou. Planic s-a accidentat la finalul meciului.

"Aveam mare nevoie de această victorie, veneam după două înfrângeri. Trebuia să câştigăm acest joc şi să trecem pe primul loc, chiar dacă e vorba doar de o zi.

În prima repriză am dominat adversarul, am creat ocazii, dar nu am reuşit să marcăm. Trebuie să fim mai concentraţi la finalizare. În repriza a doua trebuia să avem o posesie mai bună, am făcut pasul... citeste mai mult