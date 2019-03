Potrivit unui comunicat remis Buletin de Carei, astăzi, 14 noiembrie 2018, elevii clasei a XI-a C de la Liceul Tehnologic Iuliu Maniu, având calificarea Tehnician in activitati economice, au participat la o lectie de antreprenoriat. In această...

Buletin de Carei, 14 Noiembrie 2018