În Vinerea Mare, pentru toți credincioșii, trecerea pe sub masă este momentul zilei. Toți merg să treacă pe sub Sfântul Aer. Ritualul creștinesc e simplu. Se trece pe sub masă, o dată sau de trei ori. Se sărută crucea. Se aprinde o lumânare. Se depun...

Realitatea, 14 Aprilie 2017