Saptamana linistita pentru leu

In perioada analizata, leul a avut o evolutie calma fata de euro. Volatilitatea dolarului si francului elvetian a fost mai mare, influentata de nivelul aversiunii fata de risc de pietele internationale.

Miscarile cursului euro s-au limitat la culoarul 4,6650 – 4,6659 lei. Media de la sfarsitul intervalului a fost stabilita la 4,6651 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat intre 4,661 – 4,669 lei, cu inchiderea in jurul votatiei de 4,6630 lei.

Dolarul american a crescut la jumatatea perioadei la... citeste mai mult

acum 54 min. in Locale, Vizualizari: 36 , Sursa: Info Braila in