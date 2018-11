,,Săptămâna legumelor şi fructelor donate” la Liceul Tehnologic „Jacques M. Elias“ din Sascut Ca în fiecare an, toamna ne dăruiește roadele sale, ne mângâie ochii și ne încântă cu culorile desprinse parcă din povestirile vechi. Anul acesta a fost îngăduitoare cu noi, poposind pe dealurile Siretului cu zile calde și uscate, lăsându-ne să adunăm prea-plinul de roade. Și am adunat din plin, fructe dulci, cu mirosuri îmbătătoare, legume pline de sevă și de gust. Dar nu toată umea are parte de aceste bucurii. Ne-am gândit deci să ne asumăm rolul de purtători de daruri și să împărțim ceea ce noi am primit, cu semenii care sunt... citeste mai mult