Saptamana incepe cu un curs euro istoric

Scaderea abrupta a increderii mediului economic in cel politic, la care se adauga cresterea cererii comerciale, importatorii pregatindu-se sa achite contravaloarea importurilor facute in noiembrie si decembrie, au pus presiune pe raportul euro/leu.

Cursul euro a atins un nou maxim istoric. Unul ceva mai special, avand in vedere ca a fost depasit in premiera pragul de 4,7 lei, media urcand de la 4,6975 la 4,7081 lei, mai sus cu aproape 0,95% comparativ cu finalul lui 2018.

Vinerea trecuta pe pietele internationale a fost atins un maxim de 4,709 lei, astfel ca tranzactiile s-au realizat in culoarul 4,07 si 4,0716 lei. Cotatiile de la ora 14:00 se plasau in jurul valorii de... citeste mai mult

acum 29 min. in Locale, Vizualizari: 13 , Sursa: Info Braila in