În luna octombrie a fiecărui an, la nivel internaţional se celebrează Săptămâna Geologiei (Earth Science Week), eveniment în care sunt implicate numeroase organizaţii, precum American Geociences Institute, Mineral Education Coalition, European Federation of Geologists, Geological Society of London etc.

La nivel naţional, în coordonarea Societăţii Geologice a României, o serie de instituţii de învăţământ superior şi instituţii de cultură, pentru a marca acest important eveniment global, în perioada 22 – 28 octombrie 2018, organizează o serie de manifestări, în diverse locaţii din ţară. Muzeul Judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” a propus pentru acest interval... citeste mai mult

