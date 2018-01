Bursa de la Bucureşti continuă începutul fulminant din primele trei şedinţe de tranzacţionare din 2018, următoarele cinci aducând o creştere a indicelui BET, referinţa pieţei de capital locale, de 3,58%, cu 12 din 13 constituenţi pe plus. Mai mult, de la începutul acestui an, avansul indicelui BET este de 6,65%.

